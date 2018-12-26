Порошенко наградил Яроша именным огнестрельным оружием

Порошенко наградил Яроша именным огнестрельным оружием

Президент Петр Порошенко наградил депутата Верховной Рады (внефракционный), бывшего лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша именным огнестрельным оружием.

Об этом говорится в указе Порошенко, предоставленном Администрацией Президента по запросу Українських Новин.

Ярош награжден как участник боевых действий "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Указ подписан 13 октября, а 14 октября Украина отмечает День защитника.

Отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-21.02" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка - из благородных пород дерева, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.