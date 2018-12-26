Порошенко наградил Яроша именным огнестрельным оружием

Президент Петр Порошенко наградил депутата Верховной Рады (внефракционный), бывшего лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша именным огнестрельным оружием.



Об этом говорится в указе Порошенко, предоставленном Администрацией Президента по запросу Українських Новин.



Ярош награжден как участник боевых действий "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".



Указ подписан 13 октября, а 14 октября Украина отмечает День защитника.



Отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" - это пистолет "Форт-21.02" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.



Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка - из благородных пород дерева, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

