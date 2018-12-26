За время военного положения в Украину не пустили более 1,6 тыс. россиян

Более полутора тысяч граждан России не были пропущены в Украину за 30-дневный срок действия военного положения, введенного в некоторых областях страны. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. За этот период в Украину не пустили около 1650 граждан России", - проинформирован он, имея в виду период действия военного положения.



Слободян уточнил, что за минувшие сутки во въезде в Украину было отказано около 90 гражданам России. РФ, по его данным, не пропустила на свою территорию около 350 граждан Украины за этот срок. При этом Слободян на данный момент не смог ответить на вопрос о том, будет ли изменен режим пропуска россиян в Украину после окончания действий военного положения в стране 26 декабря в 14:00 по местному времени.



Военное положение было введено с 26 ноября на 30 дней в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории.

