Проводить утепление жилых домов теперь можно без разрешений - Минрегион

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень строительных работ, которые не требуют документов на их выполнение.



Соответствующий проект постановления был разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



“Раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например, стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение ГАСИ. Это могло затягивать проведение таких работ на несколько месяцев. Поэтому обновляя перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без разрешения и которые не требуют ввода в эксплуатацию, мы включили в него работы по теплоизоляции частных и многоквартирных жилых домов”, - написал Парцхаладзе.



В частности, теперь для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического этажа, цоколя или подвала) не нужно получать разрешительные документы. Это касается индивидуальных жилых домов, которые относятся к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м - объектов со средними (СС2) последствиями.



Парцхаладзе подчеркнул, что 23 июля 2018 года вступил в силу Закон Украины “Об энергетической эффективности зданий” и начата деятельность Фонда энергоэффективности, который предусматривает увеличение объемов выполнения строительных работ по термомодернизации. Кроме того, 1 декабря вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по теплоизоляции фасадов (ГСН.2.6-33:2018 «Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию»), которые, в частности, предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов. Проведение таких мероприятий позволит украинцам экономить до 15% тепла в год, а для всей страны эта экономия может составить около 3 млрд грн при условии термомодернизации 3% всех зданий ежегодно.



Как сообщал Укринформ, 7 июня 2017 года Кабинет министров Украины принял постановление №406, которым утвердил перечень строительных работ не требующих документов, которые дают право на их выполнение и после окончания которых объект не подлежит приемке в эксплуатацию.

