Порошенко:если бы не выборы, возможно, мы бы просили Раду продлить военное положение

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, если бы не предстоящие в марте 2019 года выборы главы государства, то была бы просьба к Верховной Раде продлить срок действия военного положения.



"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.



В то же время президент подчеркнул, что и за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене.

