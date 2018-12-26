АРМА повторно не смогла продать судно "Норд"

Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) в среду повторно не смогло продать на аукционе арестованное российское рыболовецкое судно "Норд", которое было задержано украинской погранслужбой весной.



"Состояние аукциона: торги не состоялись", - говорится в сообщении государственного предприятия "СЕТАМ", которое занимается реализацией объекта. Отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.



Согласно протоколу "СЕТАМ", опубликованному 7 ноября, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников торгов. Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость лота тогда составляла почти 1,63 млн гривен (около $58 тыс.).



На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% (1,47 млн гривен или около $52,5 тыс.).



Погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала сейнер "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинение в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства". Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. Горбенко позже было предъявлено обвинение по статье о незаконном вылове рыбы.



Украинские пограничники отказывались выпускать из страны членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их своими гражданами, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой, остальные до последнего времени находились в Киеве. 30 октября, по договоренности РФ и Украины, состоялся обмен в формате "семь на семь". В обмен на российских моряков Украине были переданы семеро рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных ранее за незаконный промысел. Капитан Горбенко пока остается в Украине.

