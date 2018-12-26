Каникулы для черкасских школьников начались раньше из-за непогоды

Из-за непогоды в Черкассах отменили обучение в школах, внешкольных учреждениях и профтехучилищах с 26 по 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасский городской совет.



Соответствующее решение приняли местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также исполнительный комитет Черкасского горсовета.



Глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов отметил, что учебный процесс в образовательных учреждений возобновится уже с 14 января, после зимних каникул.

