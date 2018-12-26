МИД РФ потребовал "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала присвоить русскому языке в Украине "хоть какой-то статус", так как на нем разговаривает "большинство". Об этом она заявила во время брифинга, сообщает в среду, 26 декабря, УНИАН.



Захарова заявила, что украинская культура создавалась с помощью, в том числе, русского языка, и поэтому он должен иметь определенный статус.



"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", - считает Захарова.



Спикер МИД РФ возмутилась также тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательствам на свободу слова, совести, собраний, а также нарушениям прав на обучение на родном языке.



"Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации", - отметила она.

