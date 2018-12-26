Порошенко: за время военного положения ВСУ улучшили свои возможности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военная ситуация вокруг Украины со времени введения военного положения не изменилась, однако возможности украинских Вооруженных сил пребывают в "ином состоянии".



"Ситуация вокруг Украины не сильно изменилась... но в абсолютно ином состоянии пребывают возможности украинских Вооруженных сил и других подразделений сектора оборонной безопасности", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.



П.Порошенко отметил, что данные разведки были подтверждены также наблюдателями СММ ОБСЕ, в частности: "В районе Луганска найдены подтянутые реактивные системы "Град", увеличено количество артиллерии, не отведены танки, которые были зафиксированы спутниковыми снимками нашими союзниками по НАТО, не уменьшено количество российского присутствия в Азовском море".

