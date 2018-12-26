Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам

В 2018 году кассовые сборы от продажи билетов в кино в США и Канаде превысят 11,8 миллиарда долларов. Это означает, что Голливуд побил рекорд 2016 года, когда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные аналитической компании Comscore.



На рост продаж повлиял выход таких блокбастеров, как «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Дэдпул 2» и «Мир Юрского периода 2». При этом в 2017 году отмечался резкий спад посещаемости кинотеатров, в связи с чем в Голливуде опасались, что люди перестанут ходить в кино и все чаще будут смотреть фильмы при помощи стриминговых сервисов, таких как Netflix, Apple и Amazon.



В 2018 году цена на билеты в кинотеатры увеличилась, что также помогло повысить кассовые сборы. В США и Канаде было продано 1,3 миллиарда билетов. Отмечается, что студии нашли способы возродить большие франшизы и смогли избежать ошибок прошлых лет.



Аналитики считают, что 2019 год тоже станет прибыльным для Голливуда. Ожидается выход таких фильмов, как «Капитан Марвел», «Мстители 4», «Звездные войны: Эпизод 9», «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев», «Джокер», «Оно 2», «Стекло» и «Люди в черном: Интернэшнл».

