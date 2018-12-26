Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликта" вследствие требования переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом сообщает УНН. Глава РПЦ отметил, что требование переименования, выставленное Верховной Радой, повлечет за собой репрессии.



"Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов, и все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - заявил он.



Патриарх Кирилл также выразил убеждение, что в разъединении церквей Украины и России виноваты США.



Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. Согласно законопроекту, УПЦ МП не может называться украинской.

