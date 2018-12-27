Обнародованы тарифы на тепло, произведенное с использованием газа

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению обнародует рассчитанные средневзвешенные тарифы на тепло (произведенное с использованием газа) для нужд населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на его транспортировку и поставку.

На основе данных расчетов органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90 % от обнародованных Госэнергоэффективности средневзвешенных тарифов. Об этом сообщает ЮрЛига.



Госэнергоэффективности обращает внимание, что Законом от 21 марта 2017 года № 1959-VIII относительно стимулирования производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная процедура установления тарифов на тепло "не из газа".



Имея гарантированный на законодательном уровне тариф, инвестор может заранее определить рентабельность проекта и привлечь кредитные и инвестиционные средства. Их обнародовали во исполнение статьи 20 Закона "О теплоснабжении".





