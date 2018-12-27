В Украине с начала года пропали десять тысяч детей

С начала 2018 года правоохранители получили 10 425 заявлений об исчезновении детей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос агентства УНН.



В ведомстве отметили, что 9 256 детей были найдены в течение суток после подачи заявлений.



"За 11 месяцев 2018 года в государственный розыск объявлено 1 367 без вести пропавших несовершеннолетних, из них найдено 1 329. На сегодня продолжаются мероприятия по установлению местонахождения 28 детей, пропавших без вести в течение этого года", – добавили в Нацполиции.

