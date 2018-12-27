SkyUp планирует открыть новые рейсы в четыре страны

Государственная авиационная служба Украины в четверг, 27 декабря, рассмотрит заявления украинской лоукост-авиакомпании SkyUp на новые рейсы в четыре страны - Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль.



Об этом сообщается в повестке дня заседания Госавиаслужбы.



В частности, лоукостер просит разрешения открыть с 31 марта 2019 года такие новые рейсы: Подгорица (Черногория) - Киев, Харьков, Львов и Запорожье (из столицы SkyUp планирует летать три раза в неделю, с трех других городов - дважды); Прага (Чехия) - Львов, Харьков, Одесса (три раза в неделю из каждого города), Карловы Вары (Чехия) - Киев (трижды в неделю).



Также SkyUp планирует открытие с 31 марта рейсов Тель-Авив (Израиль) - Харьков (дважды в неделю) и Тирана (Албания) - Харьков (дважды в неделю).



Кроме того, компания просит увеличить количество своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр. В частности, по направлению Аликанте (Испания) - Киев (с двух до трех рейсов в неделю); Батуми (Грузия) - Киев (с трех до десяти рейсов в неделю); Бургас (Болгария) - Киев (с трех до пяти рейсов в неделю); Ларнака (Кипр) - Киев (с трех до пяти рейсов в неделю).



Как сообщалось ранее, в мае-июне в SkyUp стартуют перелеты по таким направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катания), Аликанте, Тенерифе.



Кроме того, авиакомпания начала продажу билетов на внутренние рейсы - из Одессы в Киев и Харьков, которые будут осуществляться со 2 июня следующего года.

