Порошенко получил $20 млн дивидендов от Roshen

Трастовый управляющий Rothschild Trust, занимающийся управлением корпорацией Roshen, впервые за три года принял решение перечислить президенту Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн. Об этом сообщает в четверг, 27 декабря, Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Администрации президента.



"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen", – уточнили в АП



АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривен налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривен", – заверили в АПУ.



В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.



В АП заверили, что на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны Порошенко (его Фонд и предприятия) с 2014-го года потратили более 1,2 млрд грн.



"Кроме того, по 2014-18 гг. в бюджеты различных уровней Roshen заплатил 8,2 млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей", – добавили в АП.

