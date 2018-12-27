Вооруженные силы взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе - Бирюков

Советник Президента Юрий Бирюков заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль всю "серую зону" в Донецкой и Луганской области. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" вечером 26 декабря, передают Українськi Новини.



"Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль" , - сообщил советник.



"Серая зона" - это своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий, образованная из-за отвода вооружений от линии соприкосновения согласно "минским договоренностям".

