Гройсман: Украине нужна новая модель экономики

Несмотря на рост, Украине нужна новая модель экономики. Об этом на заседании правительства в четверг, 27 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Мы уже имеем почти два с половиной года экономический рост. Мы понимаем, что это достаточно хорошие сигналы, которые дает национальная экономика в том, что она начинает восстанавливаться. Я также понимаю, что этот рост пока слабо ощутим для украинских граждан. Поэтому задача - ускорить рост.



Нам нужны инвестиции, модернизация, изменение модели экономики. Мы запустили ряд инструментов, которые каждый месяц и год будут давать четкие результаты", - сказал премьер.



Он добавил, что необходимо также вводить инновации в экономике, улучшить легкость ведения бизнеса, обеспечить приток инвестиций в государственные предприятия, внедрять новые стандарты профтехобразования, модернизировать инфраструктуру.



Гройсман отметил, что приоритетом для правительства остается вопрос развития национальной экономики и обеспечения финансовой стабильности в следующем году.

