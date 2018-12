Американец впервые в одиночку пересек пешком Антарктиду

Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который сумел самостоятельно пересечь пешком Антарктиду, сообщает в четверг агентство Associated Press.



По данным агентства, 33-летний житель штата Орегон смог за 54 дня преодолеть 1500 км.



"День 54: финишная линия!", - написал он в Instagram.



После окончания своего путешествия К.О'Брэди позвонил близким людям - матери, супруге и сестре.



К.О'Брэди во время путешествия публиковал снимки в Instagram для семьи и подписчиков. Свое путешествие он назвал The Impossible One ("Невозможное").



"Оказалось, что невозможное возможно", - написал он после окончания путешествия.



"Последние 32 часа путешествия были одними из самых сложных в моей жизни, но при этом они стали одними из лучших моментов, которые я когда-либо испытывал", - рассказал он.



По словам К.О'Брэди, в течение 54 дней, которые он провел в Антарктиде, он не раз думал прекратить путешествие и вернуться домой.



"Несколько раз я задумывался о том, чтобы остановиться", - отметил американец.



Другие путешественники ранее уже пересекали Антарктиду, однако они делали это либо в составе группы, либо на средствах передвижения, а не пешком.



В 2016 году попытку пересечь пешком в одиночку Антарктиду предпринял британец Генри Уорсли, однако не смог дойти до цели примерно 50 км, и позднее в больнице умер от истощения.