В Киеве шестилетний ребенок заболел ботулизмом

В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма - заболел шестилетний ребенок. Об этом в четверг, 27 декабря, пишет Сайт города Киева со ссылкой на и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака.



По его словам, 23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом.



"Заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", - рассказал Чумак.



Первоначально у пострадавшего возникли рвота и боль в животе. 21 декабря семья обратилась за неотложной медпомощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице.



По словам Чумака, в этом 2018 году в столице заболели ботулизмом 11 человек, из них одна 47-летняя женщина умерла.

