Закон о переименовании УПЦ (МП) вступил в силу

Закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), опубликован в №248 официального парламентского издания "Голос Украины" и вступил в силу. Этот закон Верховная Рада приняла 20 декабря, его поддержали 240 народных депутатов.



Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".



В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины П.Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону, поскольку считают "закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. П.Порошенко подписал акт 22 декабря.



После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.



Ранее народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" заявили о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру и в Конституционный суд Украины в связи с нарушениями при принятии парламентом этого закона.



Кроме того в УПЦ (МП) также заявили о намерении обжаловать закон в Конституционном суде. "Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к президенту Украины - применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался….Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - приводит слова руководителя юридического отдела УПЦ (МП) протоиерея Александра Бахова сайт синодального информационно-просветительского отдела церкви.



А. Бахов также заявил, что "после вступления в силу этого закона, начало его реализации на практике, даст нам более широкое понимание правозащитных действий".

