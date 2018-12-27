Укрпочта повысила тарифы на 15%

Компания Укрпочта повысила стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно на 14,3% – для неприоритетных, на 11,1% – для приоритетных отправлений. Об этом накануне сообщило агентство Интерфакс-Украина.



Также повышается стоимость линеек тарифов по пересылке отправлений Стандарт, Экспресс и SmartBox с 1 января 2019 года.



Отмечается, что это второй этап повышения, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).



В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года.



Так, с 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Стандарт весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).



При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки Стандарт увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления – на 3 грн, до 15 грн.



С 1 января 2019 года стоимость пересылки отправления в тарифной линейке Экспресс весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн – в пределах Украины (действующие тарифы 84 и 90 грн соответственно).

