Forbes назвал Макконахи самым переоцененным актером

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных и самых эффективных актеров Голливуда.



Самым переоцененным актером оказался Мэттью Макконахи (1,1 доллара сборов на каждый доллар гонорара). За ним расположились Кристиан Бэйл (1,5 доллара) и Мэтт Деймон (3,7 доллара).



Наиболее эффективными актерами журнал признал Джереми Реннара (82,7 доллара), Марка Руффало (80 долларов) и Эми Адамс (69,9 доллара). Как отмечает Forbes, в целом наибольшую эффективность в соотношении с гонорарами актеров показывают фильмы о супергероях.



В 2017 году список самых переоцененных актеров возглавлял Марк Уолберг. Создателям фильмов с его участием Уолберг приносил 4,4 доллара на каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.

