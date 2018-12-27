Кабмин усовершенствовал порядок предоставления бейби-бокса

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления единоразовой натуральной помощи при рождении ребенка.



"Разработанным Министерством социальной политики постановлением усовершенствован порядок планирования объемов, доставки, выдачи единовременного натуральной помощи "пакет малыша", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.



В частности, предусмотрен учет потребности данных "пакетов малыша" не менее чем на 2 месяца следующего года при планировании объемов помощи на текущий год, выдача помощи по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее, чем через 30 дней со дня его рождения, привлечение к выдаче помощи специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организаций, к полномочиям которых относится проведение социальной работы с семьями и детьми.



В сообщении отмечается, что реализация этого постановления создает условия для обеспечения своевременного получения такой помощи семьям, в которых родился ребенок, и будет способствовать созданию действенных механизмов планирования объемов, доставки, выдачи единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" для обеспечения бесперебойного оказания такой помощи, а также обеспечит четкий механизм предоставления "пакетов малыша" семьям, которые по определенным причинам не получили такую помощь в роддоме.

