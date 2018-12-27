Украина включила в перечень оффшорных зон 5 стран

Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон.



Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании в четверг без обсуждения.



Как указано в документах к проекту распоряжения, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", эти страны находятся в "черном списке" стран Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР, членом которого Украина является с 2013 года.



В то же время указывается, что Евросоюз в октябре этого года исключил из своего "черного списка" юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре – Намибию.



Согласно законодательству Украины финансовые операции, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню оффшорных зон, подлежат обязательному финансовому мониторингу.



С включением пяти новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу оффшорных зон, достигнет 41.

