Украина получила кредит €349,3 млн под гарантию Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста.



Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.



Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года.



По этому кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов.



Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.

