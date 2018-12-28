В Раде призвали обязать кандидатов в депутаты проходить осмотр у психиатра

Законопроект, которым предлагается обязать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины проходить психиатрический и наркологический контроль, зарегистрирован в четверг в украинском парламенте. Очередные парламентские выборы пройдут на Украине осенью 2019 года.

По информации на официальном сайте Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидатов в народные депутаты Украины).



При этом текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

