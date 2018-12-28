Как власти переводят храмы из УПЦ в ПЦУ, не дожидаясь Томоса

Отжат храм, епархиальное управление, а в городе снова два митрополита - один канонический, второй - пока еще раскольничий. Первые недели существования Православной церкви Украины сделали Винницу эпицентром церковного конфликта.

Главная задача властей на сегодня - всеми правдами и неправдами переводить храмы в юрисдикцию недавно созданной церкви. Которая, к слову, еще даже не получила Томос.



Процесс перевода уже идет - но не сам по себе, а под контролем областных и районных администраций. И без этого никак: доля мирян и священников, поддержавших новую церковь по своей воле, пока не впечатляет.



"Страна" разбиралась, как происходит переход на примере Винницкой области - главного полигона для создания ПЦУ.



После объявления митрополита Симеона Винницкого о своем переходе в новую церковь, 75 священников из 250 поддержали это решение и последовали за ним. Переход, конечно, массовый, но пропорции не в пользу ПЦУ - ушла только третья часть клира.



Впрочем уже гораздо меньше. Спустя время стало известно, что большая часть из ушедших - 45 человек - решили вернуться обратно в состав УПЦ. Причиной таких метаний в церковных кругах называют назначение нового канонического митрополита Варсонофия.



В итоге чисто математически поддержка ПЦУ что в клире, что среди мирян, выглядит мизерной - и это в самом эпицентре создания новой церкви. Ведь только на Винничине областной митрополит, при поддержке админресурса, пошел навстречу Томосу. Тем более скромным выглядит финальный результат.



Именно поэтому были задействованы сугубо рейдерские схемы передела церковного имущества в пользу ПЦУ, рассказали "Стране" в Винницкой епархии УПЦ.



"Никакой добровольной передачи кафедрального Спасо-Преображенского Собора новосозданной церковной структуре не было и быть не могло. 15 декабря, когда еще Винницкий митрополит Симеон находился в Киеве, утром, после Литургии, в собор приехало несколько десятков людей, никогда не являвшихся прихожанами собора. Эти люди завладели ключами и взяли собор, со всеми примыкающими к нему помещениями, под контроль. Позже стало известно, что таким же образом неизвестными было взято под контроль здание епархиального управления. В связи с переходом митрополита Симеона в ПЦУ из кафедрального собора ушла почти половина клириков, а именно три священника и два диакона. Вопрос определения их на служение в другие храмы будет решаться архиепископом Варсанофием в рабочем порядке" - рассказывает "Стране" пресс-секретарь Винницкой епархии Владимир Пучков.



Бывшие священослужители УПЦ после захвата перекочевали в другую часть города, сделав Крестововоздвиженский собор своим центральным храмом. Хотя надолго ли прихожане смогут задержаться здесь - неизвестно. Ведь из области уже поступает информация о принудительном переходе церквей в ПЦУ.



В УПЦ МП сообщают о разнарядке, которая уже пошла по районным администрациям Винницкой области.



"Есть информация, что главам районных администраций дана разнарядка "перевести" к концу года в ПЦУ минимум по три прихода. Кроме того, некоторые настоятели храмов, находящихся на ведомственной территории, уже получили указание со стороны администраций покинуть территорию учреждений, при которых расположены храмы. Причина в том, что данные храмы не принадлежат церкви и расположены либо в зданиях, либо на территории учреждений. Речь идёт о двух таких храмах" - рассказывает "Стране" Владимир Пучков



В то же время священникам Винницкой и Тульчинской епархии УПЦ пришли образцы протоколов о переходе храмов УПЦ в ПЦУ. Эти документы в регионы рассылала обладминистрация - орган власти, которая у нас по конституции от церкви вообще отделена.



Но не только ОГА занимаются церковными вопросами. Настоятель Свято-Михайловского храма Олег Козак подобный протокол получил от секретаря сельского совета - сообщает сайт просветительского отдела УПЦ. Бланки протоколов составлены на нескольких страницах и были получены в разных епархиях с одинаковым текстом. Что лишний раз убеждает - у этой кампании единый центр принятия решений.



"Решили: учитывая религиозные убеждения членов общих сборов и большинства голосов сменить конфессионную принадлежность религиозной организации "Религиозная община ______ (предыдущее название) и перейти под каноническое подчинение Винницкой епархии ПЦУ, сменив при этом название на Религиозная организация "Религиозная община ____", - говорится в тексте протокола.



В УПЦ уверены, что если бы верующие сами решили массово переходить в церковь Филарета и Епифания, то обошлось бы без вмешательства властей. А появление таких протоколов свидетельствует о крайне слабой поддержке ПЦУ.



"В Винницкой области поддержка среди духовенства и верующих у ПЦУ минимальна. Об этом свидетельствует упомянутая мной разнарядка для районных администраций - если бы в "новую церковь" массово переходили священники и приходы, разве нужно было бы применять админресурс?", - говорит Пучков.



По его мнению, лишь небольшая часть приходов УПЦ перейдет в ПЦУ и без усилий власти.



"Настрой прихожан формируется священником. А у священника могут быть свои мотивы. Одни - правда, таких совсем немного - могут быть вполне искренними автокефалистами. Других в ПЦУ поведут соображения выгоды, третьих - малодушие и страх. Однако, уже сегодня видно, что в среде верующих автокефальные идеи не очень популярны. На примере нашего кафедрального собора видно, как переход в ПЦУ вызвал массовый отток прихожан, причем прихожан постоянных. Поэтому ПЦУ, даже в случае признания некоторыми поместными церквями, рискует стать церковью без паствы. А факт грубого вмешательства государства в жизнь церкви может привести к религиозному конфликту", - резюмирует пресс-секретарь Винницкой епархии.



На конфликтах стоит остановиться отдельно. Ведь они - неизбежные спутники при дележе храмов, который затеяло государство. Так, по сообщению телеграм-канала Newsroom, в селе Доброгорща на Хмельниччине священники УПЦ МП и ПЦУ уже созывают верных им прихожан на помощь - потому что без группы поддержки не могут отслужить литургию в сельском храме.



Число таких инцидентов будет лишь нарастать. При этом, если раньше местные власти вынуждены были сохранять хотя бы внешний нейтралитет, то сейчас они недвусмысленно "топят" за ПЦУ.



