Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг, обязав операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно тексту документа, авторами которого выступили депутаты Госдумы, российские операторы внутри своих сетей обязаны устанавливать "одинаковые условия оказания услуг" связи для каждого абонента независимо от того, находится ли он в том субъекте РФ, где он приобрел номер, или же за его пределами. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.



Как отмечают авторы в пояснительных материалах, изначально роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, "при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора", что приводило к издержкам. "В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным", - говорится в тексте.

