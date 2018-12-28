В Крыму прокомментировали стратегию Украины по "реинтеграции" полуострова

Украинская стратегия информационной реинтеграции Крыма полна бесполезным набором штампов, документ ждет полное фиаско, заявил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.



Ранее агентство УНИАН сообщило, что правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя. По информации советника министра информационной политики Юлии Каздобиной, документ при помощи информационных инструментов создаст предпосылки для "восстановления территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь".



"Новость о создании стратегии направлена на внутреннюю аудиторию. Сама стратегия полна бесполезным набором штампов и всяких мантр, но, в то же время в ней зафиксировано признание в полном поражении в информационной политике по отношению к Крыму. Речь в ней идет о создании новых каналов донесения информации до крымчан, потому что все предыдущие оказались не востребованы", - сказал Первых.



По его словам, вся предыдущая работа, которая была проделана украинским правительством, провалилась.



"Антенны, вышки, беспилотники - все это с позором оказалось не нужно. Это полное информационное фиаско. Крымчане могут быть совершенно спокойны, потому что Крым защищен как военным, так и информационным образом. Воспринимать всерьез подобные нападки не стоит", - сказал замминистра.

