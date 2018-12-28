Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет. Закон устанавливает основные принципы обращения с животными, основанные на ответственном, нравственном и гуманном отношении к ним. Закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Регламентируются требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения, запрещается пропаганда жестокого обращения с ними, а также вводятся требования к содержанию домашних и служебных животных, к использованию их в культурно-зрелищных мероприятиях.



Как сообщалось ранее, одновременно с законом парламентарии приняли расширенное постановление Госдумы, в котором обязали правительство РФ в течение 180 дней представить в нижнюю палату парламента все необходимые подзаконные акты.

Запреты и ограничения



Исключается возможность "свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках". Граждане, согласно закону, будут обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Муниципальные власти смогут запрещать выгул животных в определенных местах.



Одновременно запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места их выгула. Исключения составят только случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного, и при наличии предупреждающей надписи. Перечень таких опасных пород будет определять правительство РФ.



Закон также определяет правовой статус приютов для животных, требования к их размещению, содержанию и использованию, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы животных.



Отлов животных должен будет сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о попавших зверях в приюты.



Вводится запрет на бои с участием животных, на их содержание в барах, ресторанах, также запрещаются контактные зоопарки.



Закон закрепляет задачи государственного надзора в области обращения с животными, устанавливаются правовые основы для общественного контроля. Кроме того, предусматривается конфискация диких животных, содержащихся или используемых с нарушением требований закона.

