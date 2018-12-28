Левочкин назвал Украину самой бедной страной Европы

Украина за последние 5 лет стала самым бедным европейским государством, в котором уровень коррупции является одним из самых высоких в мире, а соцзащиты - одним из самых низких, заявил депутат "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Сергей Левочкин.



"Пять лет назад, несмотря на ряд негативных факторов, Украина находилась в полосе стабильного роста экономики и, как следствие этого, – в полосе медленного, но устойчивого роста доходов граждан. Сегодня Украина – самое бедное государство в Европе с одним из самых низких уровней социальной защиты и одним из самых высоких уровней коррупции", - написал в четверг Левочкин в своем блоге на сайте "Корреспондент".



По его мнению, "падение доходов украинцев и резкое ухудшение их социальной защищенности власть пытается объяснить войной, но реальная причина кризиса – сама власть, которая не хочет, а теперь уже и не может эту войну остановить".

Левочкин считает, что даже в сложившейся ситуации социально-экономические результаты к концу 2018 года должны были быть лучше. В течение трех последних лет Украина имела благоприятную конъюнктуру на мировых рынках основных экспортных товаров: мировые цены на сталь выросли на 90%, железорудное сырье – на 40%, пшеницу – на 25%. "На этот же период была взята (причем на крайне невыгодных условиях) передышка в выплатах части внешних долгов", - добавил депутат.



"Но весь этот период был потрачен впустую. Больше того, власть своими политическими решениями, такими как блокада Донбасса и другими еще и снижала экономический рост. В результате, на конец 2018 года реальный ВВП не восстановился до докризисного уровня и будет все еще на 8,6% ниже, чем в 2013 году. А долларовый ВВП, по прогнозам МВФ, в 2018 году составит 126,4 миллиарда долларов или 70,4% от уровня 2013 года (179,6 миллиарда долларов), - отметил он.



По итогам пятилетки, по словам Левочкина, "Украина оказалась не в Европе, а в числе десяти худших государств мира в экономическом плане".

