В Минрегионе объяснили, как получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги

С 1 мая 2019 года украинцы смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.



Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Также разработан механизм проверки надлежащего количества и качества коммунальных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.



"Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом. Таким образом, мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами", - заявил Зубко.

