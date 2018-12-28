Опубликован закон о представлении статуса участника боевых действий "бойцам" ОУН, УПА и УНРА

Депутаты предоставили статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Поліська Січ",...

...Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с Законом "О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в XX веке"признаны борцами за независимость Украины в XX веке.



Соответствующий Закон № 2640-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" был опубликован в газете "Голос України" № 248 от 26 декабря 2018 года и вступит в силу 26 марта 2019 года.



Установлено, что порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом Министров.



Соответствующие изменения внесены в пункт 16 статьи 6 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".



Соответствующий Закон на базе проекта № 8519 с предложениями Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью был принят на утреннем заседании Парламента 6 декабря.

