Верховный суд признал незаконной потребительскую корзину правительства

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил в силе решение по делу № 826/3639/17 в части отмены постановления Кабмина об определении потребительской корзины. Об этом сообщает "Юрлига".



Соответствующее постановление суд принял 20 декабря. Учитывая положение части 2 статьи 19 Конституции Украины для вывода о законности решения органа государственной власти суды должны исследовать соблюдение им как границ, способа, так и порядка его принятия.



В частности, была проанализирована правомочность экспертов, которые представляли потребительский набор для утверждения. Так, основанием для расчета прожиточного минимума является утверждение Кабинета Министров и это процедура, которую ответчики должны соблюдать. Однако если заместители министров не могут участвовать в работе комиссии по уважительным причинам, они уполномочены назначить другого представителя. Поэтому Верховный суд согласился, что доверенности относительно делегирования участия в заседании с правом голоса другим лицам не являются надлежащими доказательствами их полномочий.



"Участие в заседаниях комиссии лиц, которые не имели полномочий, привело к принятию неправомочных решений комиссией, а в дальнейшем и Кабинетом Министров"- отметила коллегия судей Кассационного административного суда.



Верховный Суд обратил внимание, что формирование минимальных наборов продуктов и товаров не имеют самостоятельного правового значения, а являются стадией единого процесса подготовки постановления Кабинета Министров.



Напомним, в постановлении Кабмина №780 впервые за 16 последних лет пересмотрели "потребительскую корзину" для украинцев, установив стандарты человеческой жизни на уровне 1544 грн на 2017 год. Так, в сообщении "Открытого суда" говорится следующее: "Устанавливая необоснованные и заниженные стандарты жизни, правительство и парламент фактически сняли с себя ответственность за соблюдение конституционного принципа в части обеспечения права на достаточный жизненный уровень человека на Украине".

