Госдума РФ планирует в 2019 году принять ряд законов в сфере цифровой экономики

Госдума в рамках открывающейся 9 января весенней сессии намерена продолжить работу над совершенствованием законодательства в сфере цифровой экономики. Об этом заявил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".



"Мы 9 января начинаем работу… Сейчас уже совершенно очевидно, что будет большой блок законопроектов, посвященных цифровой экономике", - сказал Володин.



Он напомнил, что в думском портфеле уже находятся ряд инициатив по цифровому праву, принятых в первом чтении. "Это законопроект "О цифровых финансовых активах", законопроект "О цифровых правах", законопроект "О краудфандинге", перечислил Володин, добавив, что их принятие является первостепенной задачей.



Председатель Госдумы подчеркнул, что "цифровая экономика - это экономика будущего". "И поэтому нам необходимо работу по созданию правового поля в этой области обязательно выделять в приоритетном порядке", - отметил он.



Всего, сообщил Володин, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находится 1 137 законопроектов. "Это законопроекты, которые внесены были в большинстве своем (за исключением 44 проектов, которые достались от предыдущих созывов) уже после 2016 года, будем работать над этими законами, порядка 234 приняты уже в первом чтении", - заключил он.

