Вышел трейлер рождественского "Черного зеркала"

Netflix выпустил трейлер нового эпизода сериала Черное зеркало. Рождественская серия появится под названием Bandersnatch. Ролик появился на официальном YouTube-канале сервиса.



Сюжет описывает жизнь программиста в 1984 году. Парень работает над созданием видеоигры и начинает сомневаться в реальном мире.



Главного героя сыграл Фионн Уайтхед. За несколько часов ролик набрал больше 80 тысяч просмотров.



Ранее сообщалось, что пятый сезон Черного зеркала выйдет зимой 2018 года.





