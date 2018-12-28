Вышел телевизионный трейлер "Капитана Марвела"

В Сети появился телевизионный трейлер фильма Капитан Марвел. Лента посвящена женщине-супергерою, которая наделена уникальными способностями. В главной роли в фильме снялась Бри Ларсон.



Действие фильма происходит в 1998 году. В центре сюжета женщина-пилот ВВС, которая оказывается участницей галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами.



В ролях также снимаются Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.



Выход фильма ожидается в марте 2019 года.





