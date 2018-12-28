Как пережить Новый год без последствий для здоровья

Основной вред организму может нанести невоздержанное потребление спиртного. Специалисты рекомендуют вообще отказаться от алкоголя или хотя бы выпивать умеренно, передает "Российская газета". Комментирует главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн: "Организм нужно подготовить к приему спиртного. Сначала обязательно поесть, чтобы запустить ферментативную систему. Главное правило - больше интервал между тостами и как можно меньше порция алкоголя. Спиртное лучше перерабатывается, если прерывать застолье на танцы, конкурсы и другой подвижный отдых. А вот народные способы пить и оставаться трезвым вряд ли помогут.



Многие уверены, что поможет сливочное масло, но они ошибаются. После того, как вы проглотите масло, в желудке образуется пленка. Первая доза алкоголя не всасывается, и человеку кажется, что он не пьянеет, но потом смазка растворяется, и человек в момент переходит из трезвого состояния в крайнюю степень опьянения. Безопасной дозы алкоголя не существует. Лучше всего остановиться на одном "ритуальном" бокале сухого шампанского".



Что касается питания, то в праздники лучше придерживаться принципов умеренности, сбалансированности и разнообразия. "Рекомендуем в новогоднюю ночь есть больше овощей и фруктов, к тому же они отлично украсят стол. Основное же блюдо должно быть не сильно калорийным. Следует сделать выбор в пользу нежирных видов мяса, таких как курица, индейка или кролик. Отлично смотрится на новогоднем столе и любая рыба. А вот от жареных блюд лучше воздержаться - варка, тушение или гриль куда менее вредны. Не налегайте и на сладкое, выбирая нежирные десерты - желе и муссы", - советует главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

