Новые платежки за свет: чего не договаривает власть об энергореформе-2019?

С 1 января 2019 года в Украине стартует какая-то мало понятная широким народным массам энергореформа. Вместо одного договора с энергокомпанией надо заключать два. Или не заключать вообще, а просто платить по двум разным счетам в одной платежке. На первый взгляд, простая формальность. Но мы не поверили в официальную трактовку и решили разобраться. Оказалось, что на самом деле нас ждут большие перемены и рост энерготарифов. Но не сразу – в феврале, а после президентских выборов.



Итак, как известно, с начала нового года давать населению электричество будут две отдельные компании – оператор распределительных систем и поставщик. В связи с этим вводятся новые правила оплаты электроэнергии. Предлагается подписать два договора (все заключенные ранее теряют свою юридическую силу): о предоставлении услуг с оператором системы распределения и о поставках с выбранным электропоставщиком.



Впрочем, на практике переподписание договоров является необязательным. Как пишет UBR.ua, предусмотрена упрощенная процедура, когда потребитель автоматически присоединится к услугам компании-поставщика. Нужно просто и дальше платить по обновленному счету, который граждане получат уже в феврале. Это будет одна общая платежка, в которой появятся две отдельные строки – со счетом за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии. Уплата счета будет считаться оплатой за услуги обеим компаниям.



Все это называется первым этапом реформы рынка электроэнергии. Как писала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, реформа проводится согласно закону "О рынке электрической энергии" и Правилам розничного рынка электрической энергии, утвержденным постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года.



Энергоснабжающие компании делятся на две категории: первая будет заниматься исключительно распределением электрической энергии и эксплуатацией электросетей. Вторая – поставлять электроэнергию потребителям, а также отвечать за начисление платежей и расчеты.



На первый взгляд, на реформу такое деление не тянет и на тарифы не влияет. На самом деле все намного сложнее. И тарифы, увы, вырастут. Но не с февраля 2019 года, а с лета (после президентских выборов), когда цены на свет привяжут к ценам на так называемой энергобирже.



По замыслу европейцев энергореформа должна привести к появлению электротрейдеров, напоминающих интернет-провайдеров. Более того, европейские компании претендуют именно на нишу “торговцев светом”, а вовсе не на хлопотное дело – обслуживание электросетей. Этот геморрой они оставят нам

Конфигурация наших энергетических рынков уже почти вырисовалась. Прибыльные сферы типа газового транзита в Европу и электротрейдерства на внутреннем украинском рынке достанутся (в обозримой перспективе) иностранцам. Хлопоты по содержанию электросетей и поставки газа – отечественному бизнесу. Что же касается маленького украинца, то его миссия в наступающем году очевидна: больше платить за коммуналку