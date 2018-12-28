Новые платежки за свет: чего не договаривает власть об энергореформе-2019?
С 1 января 2019 года в Украине стартует какая-то мало понятная широким народным массам энергореформа. Вместо одного договора с энергокомпанией надо заключать два. Или не заключать вообще, а просто платить по двум разным счетам в одной платежке. На первый взгляд, простая формальность. Но мы не поверили в официальную трактовку и решили разобраться. Оказалось, что на самом деле нас ждут большие перемены и рост энерготарифов. Но не сразу – в феврале, а после президентских выборов.
Итак, как известно, с начала нового года давать населению электричество будут две отдельные компании – оператор распределительных систем и поставщик. В связи с этим вводятся новые правила оплаты электроэнергии. Предлагается подписать два договора (все заключенные ранее теряют свою юридическую силу): о предоставлении услуг с оператором системы распределения и о поставках с выбранным электропоставщиком.
Впрочем, на практике переподписание договоров является необязательным. Как пишет UBR.ua, предусмотрена упрощенная процедура, когда потребитель автоматически присоединится к услугам компании-поставщика. Нужно просто и дальше платить по обновленному счету, который граждане получат уже в феврале. Это будет одна общая платежка, в которой появятся две отдельные строки – со счетом за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии. Уплата счета будет считаться оплатой за услуги обеим компаниям.
Все это называется первым этапом реформы рынка электроэнергии. Как писала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, реформа проводится согласно закону "О рынке электрической энергии" и Правилам розничного рынка электрической энергии, утвержденным постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года.
Энергоснабжающие компании делятся на две категории: первая будет заниматься исключительно распределением электрической энергии и эксплуатацией электросетей. Вторая – поставлять электроэнергию потребителям, а также отвечать за начисление платежей и расчеты.
На первый взгляд, на реформу такое деление не тянет и на тарифы не влияет. На самом деле все намного сложнее. И тарифы, увы, вырастут. Но не с февраля 2019 года, а с лета (после президентских выборов), когда цены на свет привяжут к ценам на так называемой энергобирже.
По замыслу европейцев энергореформа должна привести к появлению электротрейдеров, напоминающих интернет-провайдеров. Более того, европейские компании претендуют именно на нишу “торговцев светом”, а вовсе не на хлопотное дело – обслуживание электросетей. Этот геморрой они оставят нам
Перечисленные новации – требование наших европейских партнеров и один из (как оказалось, горьких) плодов Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы еще летом предупреждали, что так и будет, в статье “Необъявленная реформа: зачем Западу прибирать к рукам нашу энергетику?”. Но мало кого из экспертов тема на тот момент зацепила. Так что придется повторить основные тезисы публикации.
В апреле 2017 года был принят закон "О рынке электрической энергии". Петр Порошенко торжественно подписал его во время посещения Трипольской ТЭС. С телеэкранов сообщили, что “данный закон был разработан совместно с европейским Энергетическим Сообществом, одобрен ЕС и США, а также поддержан мировыми антикоррупционными организациями”.
Церемония начала энергетических реформ не случайно прошла с большим размахом: Евросоюз дал нам за это в качестве пряника 600 млн. евро – второй кредитный транш макрофинансовой помощи. Фактически так недорого он заплатил за вход на наш энергорынок.
На самом деле непонятный простому обывателю дележ нынешних облэнерго на два независимых юрлица, из которых одно займется передачей электрики (обслуживанием сетей), второе – продажей его населению и хозяйствующим структурам, имеет хитрый коммерческий подтекст.
После того, как вместо ГП "Энергорынок", которое оптом скупает сейчас всю производимую электроэнергию, летом 2019 года появится упомянутая выше энергобиржа, на ней смогут работать независимые трейдеры, конкурирующие друг с другом.
Как мы уже писали, по замыслу европейцев энергореформа должна привести к появлению электротрейдеров, напоминающих интернет-провайдеров. Более того, европейские компании претендуют именно на нишу “торговцев светом”, а вовсе не на хлопотное дело – обслуживание электросетей. Этот геморрой они оставят нам.
Но для того, чтобы западные партнеры могли неплохо заработать на продаже электроэнергии украинцам, нужно выполнить несколько важных вещей. Во-первых, привести в порядок магистральные линии электропередач (многие из которых еще помнят ГОЭЛРО), модернизировать электростанции и т.п. Кредиты на это щедро дает ЕБРР. Отдавать, естественно, будет бюджет.
Во-вторых, нужно повысить тарифы, чтобы иностранным инвесторам было интересно тут работать. Но сделать это собираются не так прямолинейно “в лоб”, как это умеет правительство, а изящным способом введения новой методологии свободного тарифообразования на энергобирже.
Как сказал в комментарии для UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, “летом 2019 года тарифы на электроэнергию будут формироваться исходя из цен на энергобирже. Тогда тарифы для потребителей фактически сравняются с тарифами для второй категории промышленных предприятий. На деле это значит увеличение платежек за электроэнергию в разы. Вслед за тарифами на электроэнергию подорожают все товары и услуги. Оценки есть разные, но так или иначе, даже по прогнозным ожиданиям регулятора, цена на электроэнергию в следующем году вырастет в среднем на 15%”.
Конфигурация наших энергетических рынков уже почти вырисовалась. Прибыльные сферы типа газового транзита в Европу и электротрейдерства на внутреннем украинском рынке достанутся (в обозримой перспективе) иностранцам. Хлопоты по содержанию электросетей и поставки газа – отечественному бизнесу. Что же касается маленького украинца, то его миссия в наступающем году очевидна: больше платить за коммуналку
Ну, что ж, поздравим друг друга с этим прекрасным “достижением”. Хотели евроинтеграции и еврореформ? Получите! Спросите, когда же на украинском рынке поставки электричества появятся иностранцы? Не так скоро, но появятся.
Для начала им нужно получить все, что они хотят: повышенные тарифы, энергобиржу, модернизацию электросистемы. А также возможность отключить квартиру потребителя от одного “электрификатора”, чтобы он мог перейти к другому.
С этой целью нам и предлагается подписывать с 2019 года два договора вместо одного. На сегодня оператор системы распределения (сетей) и электропоставщик – это одна и та же структура. Но в скором времени могут стать двумя разными.
Кстати, такая же точно логика и в происходящем на рынке газа. В 2014 году был принят закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины”, а в апреле 2015 года закон “О рынке природного газа”.
Согласно этим двум законам, НАК “Нефтегаз Украины” дробят на несколько коммерческих структур. Наша ГТС и вопрос транзита газа отходят к компании, половина акций которой достанется (по закону от 2014 года) европейским или американским инвесторам. Мы об этом много раз писали.
То, что остается “Нефтегазу” после лишения его транзитных функций, разделят еще на три компании. Поставкой газа населению будет заниматься ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Украины»; предприятиям теплокоммунэнерго – ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Тепло»; коммерческими клиентами займется ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Трейдинг».
И, кстати, на днях руководителем подразделения НАКа по вопросам добычи, оптовой торговли и розничной продажи газа, которое скоро преобразуют в независимую компанию, был назначен Андрей Фаворов. До недавнего времени – директор и управляющий партнер компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ). А еще ранее – коммерческий директор ДТЭК Рината Ахметова.
Напомню, что и.о. главы правления ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), куда “Нефтегаз” передал нашу ГТС для дальнейшей продажи иностранцам, стал Александр Лисниченко – ранее топ-менеджер украинского подразделения Shell. А председателем наблюдательного совета МГУ является Вольтер Больц – зампред Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов ЕС.
Так что конфигурация наших энергетических рынков уже почти вырисовалась. Прибыльные сферы типа газового транзита в Европу и электротрейдерства на внутреннем украинском рынке достанутся (в обозримой перспективе) иностранцам. Хлопоты по содержанию электросетей и поставки газа – отечественному бизнесу. Что же касается маленького украинца, то его миссия в наступающем году очевидна: больше платить за коммуналку. Под предлогом энергореформы или просто так.