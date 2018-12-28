Хакеры похитили в Южной Корее адреса тысячи перебежчиков из КНДР

В Южной Корее расследуют хакерскую атаку, во время которой были слиты имена и адреса почти тысячи северокорейцев, бежавших в соседнюю страну.



Об этом сообщает AP.



«Южная Корея заявляет, что она отреагировала на хакерскую атаку, во время которой были похищены имена и адреса почти 1000 северокорейских перебежчиков, переселившихся на юг», - говорится в сообщении.



Региональное отделение центра по переселению в Хани начало сообщать об этом перебежчикам, которых затронула атака, после того, как на прошлой неделе был обнаружен взлом одного из компьютеров центра, который произошел где-то в ноябре.



Полиция расследует хакерскую атаку. Признаков взлома других компьютеров не обнаружено.



Как известно, около 30 000 северокорейцев убежали в Южную Корею, в основном через Китай, после окончания Корейской войны 1950-1953 гг.



