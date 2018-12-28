Трамп во время визита в Ирак рассекретил позиции "морских котиков"

Президент США Дональд Трамп во время внезапного визита на американскую базу в Ираке, возможно, нечаянно рассекретил команду спецназовцев ВМС США, более известных как "морские котики".



Об этом сообщает AFP .



После визита на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.



На одном из кадров Трамп изображен с группой военнослужащих, которые, по всей вероятности, являются бойцами подразделения специального назначения SEAL Team Five.



Как правило, местонахождение подразделений сил специальных операций США засекречено. А бойцов элитных групп на фотографиях ретушируют.



Издание отмечает, что президент США, будучи главнокомандующим, обладает широкими полномочиями по рассекречиванию информации, поэтому его твиты, вероятно, не противоречит правилам. Но некоторые наблюдатели считают это нарушением мер обеспечения секретности операций.

