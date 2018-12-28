На границе с Польшей изъяли 20 кг контрабандного янтаря

Около 20 кг янтаря пытался провезти через границу с Польшей житель Львова, сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области.



По данным пресс-службы, 26-летний мужчина на автомобиле "Фольксваген" утром в пятницу, 28 декабря, пересекал госграницу в пункте пропуска "Грушев-Будомеж" по полосе упрощенного таможенного контроля. Во время проверки транспортного средства сотрудники таможни направили автомобиль для углубленной проверки, во время которой в топливном баке обнаружили почти 20 кг необработанного янтаря.



В ГФС подчеркнули, что водитель не предоставил таможенникам документов, которые могли бы подтвердить стоимость и происхождение товара. В связи с этим янтарь изъяли и направили на экспертизу для установления стоимости.

