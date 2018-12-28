В ПЦУ анонсировали изменения сразу после получения Томоса

До получения Томоса об автокефалии никаких существенных изменений в Православной церкви Украины не будет. Об этом в эфире Прямого рассказал представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор.



"Ведутся переговоры о будущем церкви, имеется в виду, церковь - новая, нет никаких подразделений, нет никаких органов, нет никаких комиссий. Это все будет создано, когда созовут Синод. Это органы церкви, которые будут отвечать за разные стороны жизни церкви. Сейчас ведутся переговоры", - рассказал он.



Он добавил, что до получения Томоса кардинальных изменений в церкви не будет. "Мы ждем важного момента - получения Томоса. Когда Томос будет получен - церковь независимая, легитимная, каноническая, уже ничего негативного к ней не придумаешь. Вот тогда созывается Синод и будут формироваться органы управления церкви", - сказал Сидор.

