Военнопленных на территории России нет - Песков

Задержанные у Керченского пролива украинские моряки не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами".



Накануне адвокат Николай Полозов сообщил, что все задержанные в Керченском проливе украинские моряки назвали себя военнопленными.



Ранее в суде Крыма заявили, что согласно Женевской конвенции, украинских моряков нельзя признать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны.

