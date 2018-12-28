Лукашенко и Путин проведут встречу 29 декабря в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в российской столице, сообщили в пятницу в пресс-службе главы Белорусского государства.



"Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.



Основными темами встречи А.Лукашенко и В.Путина в минувший вторник в Москве стали ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.



По итогам встречи пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что президенты Белоруссии и России сблизили позиции по всем вопроса и договорились до Нового года провести еще одну встречу "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".



В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча В.Путина и А.Лукашенко необходима до Нового года, поскольку "некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года". "Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна", - добавил Д.Песков.



"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

