Почти 60% украинцев выступают за вступление страны в ЕС

59,4% украинцев считают, что страна должна интегрироваться в Европейский Союз, 12,5% выступают за членство в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана. Согласно данным опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении в ЕС, то среди тех, кто принял бы в нем участие, 75,3% проголосовали бы "за", 20,5% - "против".



Для 52,5% украинцев важным является введение безвизового режима с ЕС. При этом для 21,9% это малозначимо, для 18,5% - совсем не важно.



46,1% респондентов считают, что вступление в НАТО является самым лучшим вариантом гарантии безопасности в Украине. 24,1% высказались за внеблоковый статус Украины, 7,2% - за военный союз с Россией и другими странами СНГ, 2,9% - за военный союз с США.



Если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, то 69,6% среди тех, кто принял бы в нем участие, поддержали бы такое решение, 26% проголосовали бы против.



В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

