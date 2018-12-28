ДТЭК не имеет монопольного положения на рынке генерации электроэнергии - АМКУ

АМКУ принял решение закрыть дело о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехгодичное расследование не выявило нарушений со стороны компании.



Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства. Согласно закону Украины «О защите экономической конкуренции» монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.



В свою очередь, рыночная доля НАЭК «Энергоатом» в 2015-2017 годах колебалась в пределах 54-57%. Однако, как отмечается в отчете АМКУ, в существующей модели Оптового рынка электрической энергии Украины (ОРЭ), регулируемого государством, ни один субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность на рынке, не способен влиять на условия оборота товара (электрической энергии), в том числе, выбирать контрагента, определять объемы и цену реализации электроэнергии, условия договоров и т.д.



Вся произведенная электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию «Энергорынок» по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями, - утверждают в АМКУ.



Напомним, что в 2015 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного (доминирующего) положения группы ДТЭК («ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Востокэнерго») на рынке генерации электроэнергии.

