ГФС в 2019г намерена проверить около 5 тыс. юрлиц

Государственная фискальная служба (ГФС) внесла в план-график документальных проверок на 2019 год почти 5 тыс. юридических лиц, задекларировавших доходы за 2017 год на общую сумму 1,14 трлн грн.



"Основу плана-графика проведения документальных плановых проверок составляют плательщики налогов, работающие в четырех сферах экономики – металлургическая, фармацевтическая, в сфере торговли бытовыми приборами и розничной торговли топливом, а также наибольшие контрагенты, задействованные в схемах поставок товаров, работ и услуг", – уточнила ГФС на сайте в пятницу.



По данным ведомства, компании попали в план-график проверок из-за срабатывания риск-индикаторов. Основные из них – наличие отношений с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными или признанными банкротами, наличие расхождений в системе автоматизированного сопоставления налогового обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов (завышение налогового кредита).



Помимо этого, среди основных критериев риска - декларирование отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль за два отчетных периода.

