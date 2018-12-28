Меркель и Макрон приветствуют договоренности по перемирию на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовали договоренности по новогоднему перемирию на Донбассе. Текст совместного заявления зачитала в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



"У нас есть заявление канцлера и Макрона по ситуации в Украине: предстоящие праздники должны стать поводом для всех сторон сконцентрироваться на потребностях гражданского населения, которое уже давно страдает от этого конфликта и его последствий. В этой связи мы приветствуем, что трехсторонняя группа 27 декабря выразила приверженность стабильному долгосрочному и всеобъемлющему перемирию на востоке Украины", - сказала Деммер.



По ее словам, Берлин и Париж продолжат работу в рамках "нормандской четверки" ради реализации всех пунктов минских соглашений.



Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 27 декабря сумели договориться о новогоднем перемирии. Оно начнет действовать с 29 декабря.

