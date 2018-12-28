Под Киевом семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Бориспольского района Киевской области Ольга Фарбей оформила в 2006 году кредит на мобильный телефон, забыла про него, а через десять лет была уведомлена, что ее квартира продана за долги. Об этом сообщает Politeka.



По ее словам, сумма взятого в 2006 году кредита составила 3 100 гривен. Фарбей утверждает, что взяла кредит по просьбе своего знакомого, поэтому не совершала по нему выплат и забыла про него.



Через десять лет после оформления кредита ей позвонили представители исполнительной службы и попросили назвать реквизиты для перечисления денег за продажу квартиры. В исполнительной службе женщине показали решение Печерского райсуда Киева, в соответствии с которым в 2014 году суд обязал ее выплатить ПриватБанку больше 39 тысяч гривен.



Как выяснилось, ее знакомый не сделал ни одного платежа по выплате кредита. Сумма задолженности увеличивалась с каждым днем, а когда достигла почти 40 тысяч гривен, банк подал на Ольгу иск в суд как на злостную неплательщицу.



Она рассказала, что повестки приходили по адресу регистрации, где никто не живет, а представители банка ей ни разу не попытались позвонить. В итоге суд продал ее трехкомнатную квартиру, в которой живет семья женщины.



При этом, как отмечает издание, квартира ушла с молотка по заниженной стоимости. Фабрей намерена подать апелляционную жалобу.

