В Японии предъявили новые обвинения экс-главе Nissan

Прокуратура Японии в ходе расследования по делу экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 28 декабря.



Так, примерно в октябре 2008 года Гон пытался покрыть убытки в размере 1,85 млрд иен (16,6 млн долларов), образовавшиеся после личных операций с деривативами. Новые обвинения касаются использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену.



В прокуратуре говорят, что шейх Халедом аль-Джуффали мог помочь Гону оформить аккредитив на сумму 14,7 млн. долларов в виде четырех платежей в период с 2009 по 2012 годы.

